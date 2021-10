ISERNIA. Nella giornata odierna si è svolta la cerimonia di inaugurazione della sala operativa integrata di Difesa e Protezione Civile della prefettura di

Isernia, situata presso il comando dei Vigili del Fuoco. Alla cerimonia ha partecipato il Sottosegretario di Stato, On.le Carlo Sibilia, gli onorevoli Dall’Orco e Federico, il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Laura Lega, il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Guido Parisi, il prefetto di Isernia, Gabiella Faramondi, il Direttore Centrale Difesa Civile, Cinzia Guercio, e le autorità militari e civili della provincia.

Gli ospiti sono stati accolti nel piazzale interno del comando dal comandante dei Vigili del Fuoco Giangiobbe e dal Direttore Regionale VVF del Molise Ciani. Il taglio del nastro da parte dell’on. Sibilia ha formalmente inaugurato i nuovi locali, benedetti per l’occasione da don Remo.



Gli intervenuti si sono raccolti attorno al tavolo della sala riunioni dove è stato aperto un collegamento in videoconferenza con il Centro Operativo Nazionale dei Vigili del Fuoco al Ministero dell’Interno, con la Direzione Vigili del Fuoco della Sicilia a Palermo, con la Sala della Protezione Civile Regionale a Campochiaro, la Sala della Prefettura di Campobasso e il Com/Coc di Isernia.

Il Sottosegretario ha chiesto conto al Centro Operativo Nazionale dei Vigili del Fuoco e alla direzione della Sicilia sugli sviluppi in seguito ai violenti nubifragi che hanno colpito ieri la Sicilia e si è informato sullo stato attuale dei soccorsi in atto. Parole di vivo cordoglio sono state espresse dai partecipanti per le tragiche notizie inerente la situazione nella regione.



La Sala Operativa Integrata di Difesa e Protezione Civile si inserisce nella gestione di eventi in cui sia necessaria un’azione di coordinamento da parte

della prefettura, così come previsto dal nuovo Codice di Protezione Civile, sia per eventi di Protezione Civile e sia per quelli di Difesa Civile. Al termine dei vari interventi i Vigili del Fuoco hanno mostrato alcuni applicativi e dispositivi, già installati nella sala operativa, che permetteranno un’organizzazione e un coordinamento più efficaci nel prendere decisioni condivise nella varie fasi dell’intervento.



A seguire, la delegazione si è recata al comando dei Vigili del fuoco di Campobasso per un colloquio col Direttore Regionale e i comandanti provinciale e per un incontro con le rappresentanze sindacali.