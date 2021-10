Halloween: domenica grande festa in piazza Monumento Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Musica, dolciumi e caramelle, risate e tanto divertimento per tutti. La festa di Halloween sarà rappresentata per le vie del centro cittadino nel pomeriggio di domenica 31 ottobre grazie a Fly Zone, Mago Peppe e Mago Checco.

La manifestazione inizierà alle ore 17 con il coinvolgimento dei più piccoli e con una iniziativa che prende spunto dal classico detto “Dolcetto o Scherzetto”. In questo caso Mago Peppe e Mago Checco, raduneranno tutti i bambini in Piazza Vittorio Veneto a partire dalle ore 17 vicino a un fantastico “calderone” sorvegliato da una simpatica strega. A seguire è previsto un tour a tappe per reperire leccornie di ogni tipo, ma una incognita incomberà nel bel mezzo dei festeggiamenti organizzati da Mago Peppe e Mago Checco.

Un simpatico fantasmino cercherà infatti di impedire la raccolta di dolciumi, ma non mancherà il gran finale affidato alla strega che rassicurerà tutti i più piccoli e il loro bottino di dolciumi. Insieme a Peppe e Checco ci saranno le performance di Fly Zone che dalle ore 18 allieterà tutti i presenti con musica e balli di gruppo.