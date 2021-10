CAMPOMARINO. «Il Borgo stregato», è la manifestazione organizzata per domenica pomeriggio, 31 ottobre, a Campomarino. Merito dell'Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali, in collaborazione con il Comune di Campomarino. I bambini saranno accompagnati tra le vie del borgo dipinto, in particolare nella caratteristica via San Pietro allestita con nastri arancioni e neri, palloncini, zucche, candele, musica in filodiffusione e cinque postazioni "dolcetto o scherzetto" nelle quali i bambini saranno accolti con dolcetti e caramelle.Tra le vie del borgo sarà possibile incontrare diversi personaggi, tra cui i membri della famiglia Addams, streghe incantate ed altri personaggi che coinvolgeranno i bambini in una giornata di festa e divertimento.Nell'adiacente Largo Santa Maria a Mare sarà allestito anche un angolo lettura dove si potrà approfondire la storia delle origini celtiche di Halloween attraverso i racconti dello staff della biblioteca comunale, gestita dall'Istituzione, e attraverso numerosi libri per ragazzi. Un'occasione importante per avvicinare i più giovani alla lettura.Lo scopo è quello di creare un'atmosfera giocosa al fine di trascorrere una giornata che possa coniugare divertimento e crescita per tutti i partecipanti.