FOGGIA. Sono due gli arresti messi a segno dai Carabinieri dopo una vasta operazione di controllo tra San Marco in Lamis e San Severo in quella che è stata definita una ‘estorsione ambientale aggravata in concorso’.

Secondo le indagini i due arrestati, un pregiudicato della zona finito in carcere e un imprenditore 50enne titolare di una ditta raggiunto dai domiciliari, avrebbero terrorizzato con minacce di danneggiamenti e violenza gli imprenditori agricoli della zona, costringendoli a utilizzare la ditta del 50enne per le operazioni di mietitura, cedendo anche parte del guadagno al pregiudicato.

Oltre alle minacce, seguite da danneggiamenti in caso di ingaggi di ditte diverse da quella indicata, gli imprenditori erano costretti a tenere i propri mezzi agricoli in un deposito appartenente agli indagati, a cui gli agricoltori versavano cifre comprese tra i mille e i quattromila euro.

Ad essere colpiti dalle’attività messa in atto dai due indagati sono stati principalmente imprenditori agricoli di San Marco in Lamis, circa una ventina e quasi tutti ultrasessantacinquenni che, in diverse occasioni, sono stati costretti a far pascolare il gregge di uno dei due indagati sui propri terreni, in forma gratuita.