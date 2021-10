Campomarino, pubblicato avviso per erogazione contributi canone locazione

CAMPOMARINO. Pubblicato l’avviso per pubblico per l’erogazione di contributi economici per il pagamento dei canoni di locazione.

Con determina n.498 del 26 ottobre 2021 il Comune di Campomarino, nel suo Assessorato alle Politiche Sociali – Servizi Affari Generali, ha provveduto a pubblicare l’avviso “Erogazione di contributi a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di Sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’art.11 della Legge 9 Dicembre 1998 n.431”

All’avviso possono partecipare i cittadini titolari di contratti di locazione per uso abitativo che necessitano di un contributo economico integrativo per il pagamento del canone di affitto dovuto ai proprietari degli immobili.

Tra i requisiti fondamentali per poter ottenere il contributo vi è la titolarità di un reddito annuo del nucleo famigliare del richiedente pari o inferiore a 13.405,08 euro. Per i nuclei familiari che includono over65, disabili o soggetti con invalidità superiore ai 2/3, i limiti di reddito sono innalzati del 25%.

I cittadini che ne abbiano i requisiti possono presentare istanza utilizzando l’apposita modulistica allegata alla presente comunicazione, scaricabile dal sito internet del Comune di Campomarino (www.comune.campomarino.it) oppure presso l’ufficio Servizi Sociali dell’Ente osservando gli orari di apertura al pubblico nei seguenti giorni: lunedì, martedì, giovedì e venerdì.

La scadenza per la presentazione della domanda è fissata a lunedì 26 novembre 2021, la richiesta può essere inoltrata via pec (urp@pec.comunecampomarino.it), a mezzo raccomandata o direttamente presso l’ufficio protocollo del Comune di Campmarino.

Per informazioni è inoltre possibile contattare il numero di telefono 0875/531217.