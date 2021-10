Rifiuta l’aiuto della Polizia per cambio pneumatico: a bordo aveva droga e pistola

ISERNIA. Nella tarda serata di lunedì 25 ottobre gli agenti della locale Sezione Polizia Stradale, durante il normale servizio di vigilanza stradale, hanno soccorso sulla SS85 nei pressi di Isernia un automobilista fermo a bordo strada perché la sua auto aveva uno pneumatico sgonfio.

Nonostante la disponibilità degli agenti a prestare ausilio, il conducente della vettura, un uomo di 37 anni residente in provincia di Isernia ma domiciliato nel casertano, si è mostrato sin da subito agitato e nervoso, dichiarando più volte di essere in grado di effettuare da solo la sostituzione dello pneumatico.

La reazione dell’uomo ha insospettito i due pattuglianti che hanno immediatamente fatto un controllo dell’identità della persona tramite la centrale operativa, accertando che lo stesso, disoccupato, ha precedenti per minacce e detenzione abusiva di armi, perché era stato fermato, in precedenza, con addosso due pistole giocattolo senza tappo rosso e una baionetta, oltre che per violazione della normativa anti-covid.

Gli agenti hanno, quindi, perquisito l’uomo e la vettura rinvenendo, in un cassetto posto sotto il sedile posteriore una pistola priva di tappo rosso e nel portabagagli una scatola di munizioni a salve e circa 0.5 grammi di hashish custoditi in un borsello.

L’uomo è stato pertanto denunciato per porto abusivo di armi e munizioni e sarà segnalato alla Prefettura competente per violazione della normativa sugli stupefacenti.