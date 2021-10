Montenero dice addio a suor Albina, amata insegnante dell’asilo parrocchiale

MONTENERO DI BISACCIA. Se n’è andata suor Albina, all’anagrafe Maria Albina De Bellis che, per tanti anni, ha insegnato presso l’asilo parrocchiale di Montenero di Bisaccia.

Suor Albina aveva 86 anni ed è deceduta nella sede di Sulmona dove apparteneva e dove era tornata in seguito al rientro in Italia dal Sud America. La messa in suffragio sarà celebrata sabato 30 ottobre alle ore 18 presso la chiesa di San paolo Apostolo.