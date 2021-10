Sisma 2018, Cavaliere: "Ripristinare l'esenzione totale dell'Imu sulle prime case"

CAMPOBASSO. "In qualità di rappresentante del Consiglio regionale e a seguito di una serie di confronti avuti con gli amministratori dei territori interessati, rivolgo pubblicamente un appello alla delegazione parlamentare per far sì che venga ripristinata l'esenzione totale dell'Imu sulle prime case, ancora inagibili a causa del terremoto, alle popolazioni del Bassomolise coinvolte dal sisma del 2018".

"Credo sia un doveroso atto di giustizia sociale nei confronti di chi - aggiunge Cavaliere - è costretto a subire oltre il danno anche la beffa di una tassa nel caso specifico del tutto inappropriata e ingiustificata, perché la pendemia ha contribuito ad allungare i tempi dell'emergenza e lo status di 'prime case' resta quindi del tutto teorico, non potendo le famiglie usufire di tali abitazioni".

"Si tratterebbe - aggiunge l'esponente della maggioranza - di una misura di assoluto buon senso tesa a salvaguardare comunità che, tra mille difficoltà, stanno provando a ripartire".

"Auspico - conclude - inoltre l'intervento del Commmissario, il governatore Donato Toma, in Conferenza delle Regioni per una ulteriore azione di sensibilizzazione sul tema, considerando che la problematica interessa vari territori oltre al nostro".