CAMPOBASSO. Presentazione del romanzo a fumetti “OTUS-l’ombra del tempo sull’ultimo sguardo” di Giovanni De Micheli.



Una storia basata su fatti storici, accaduti realmente, che affondano le loro radici nel 1465 a Revere, in provincia di Mantova. Un omicidio, avvolto nel più inquietante mistero. L’omicidio della giovane Altabella Di Sangro, consorte del Conte Monforte, uccisa per un impulso di gelosia, dopo il ritorno da un viaggio in Francia del marito.



Un giallo con la suspence che questo genere richiede. De Micheli ci racconta la storia del Conte Cola Monforte e la scomparsa di un quadro, citato dall’autore della “Storia di Campobasso”. Il romanzo si dipana su tre luoghi diversi, è ambientato tra Campobasso, Civitacampomarano e Revere. Ma si catapulta anche in anni più recenti, dove la stessa ambientazione trova spazio.



La storia ci viene raccontata dallo sguardo di un giovanissimo Vincenzo Eduardo Gasdia (autore della “Storia di Campobasso”) che si mette alla ricerca del quadro scomparso, probabilmente ceduto ad una donna di Civitacampomarano, ed è qui che si sposta la trama e continua l’intreccio.



Nella sua ricerca, Gasdia si renderà conto non soltanto dal mistero da cui sono avvolti i fatti, ma valuterà la questione da un punto di vista diverso, un’angolatura differente, sia per quanto riguarda il tradimento imputato alla consorte del Conte e sia per la scomparsa del dipinto.



Il finale non colmerà il mistero, ma lascerà comunque molti dubbi sulla verità di quei lontani giorni e combacerà con la versione scritta da Vincenzo Eduardo Gasdia, nella sua opera, la storia di Campobasso. La narrazione offrirà al lettore la possibilità di cercare altre verità di quei fatti, accaduti secoli fa.



La presentazione del romanzo-fumetto di Giovanni De Micheli, arricchito dalle illustrazioni dell’artista Valentina Bianconi, si terrà venerdì 29 ottobre, alle 19:00, presso lo Spazio Sfuso “JustMO”. Si parlerà dei fatti storici e dei personaggi che hanno caratterizzato quell’epoca con Paolo Giordano, con il professore Armando Miranda e con la dottoressa Silvia Santorelli.



La presentazione vedrà la partecipazione di Paolo Manuele, sindaco di Civitacampomarano; Paola Felice, assessore alla cultura di Campobasso e una rappresentanza dell’amministrazione di Revere, che interverrà da remoto, via web.



Alla fine della presentazione ci sarà una degustazione di vini molisani.