GUGLIONESI. Sempre prodighi di iniziative i soci dell’Agng, tra le associazioni più dinamiche della comunità guglionesana. «Con grande piacere, oggi, venerdì 29 ottobre, dalle ore 18, Agng accompagnerà in uno dei palazzi storici più belli di Guglionesi per un'esperienza unica nel suo genere e grazie al professor Sebastiano Di Maria avremo modo di conoscere tutta la storia che si nasconde dietro e dentro una bottiglia di buon vino molisano. Per l'occasione Sebastiano Di Maria presenterà il suo libro che si intitola: "La vite e il vino. Una storia enologica del Molise". In quest'opera Di Maria racchiude sapientemente 3mila anni di storia del vino della nostra regione e per l'occasione avremo due presentatori d'eccezione come il prof. Rossano Pazzagli e il prof. Marco Petrella, in compagnia del dottor Antonio Ruggieri, direttore de il Bene Comune, che indosserà le vesti di moderatore. La presentazione terminerà con assaggi di vino dell'azienda vitivinicola Di Biase e dell'azienda vitivinicola Travaglini, olio dell'oleificio Fulvio, i formaggi dell'azienda agricola De Marinis e il pane dell'Antico Forno del Pupo. Rigorosamente guglionesani».