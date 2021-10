Morrone, "maggioranza a pezzi". L'opposizione: "legislatura non nasce sotto i migliori auspici"

MORRONE DEL SANNIO. "Non era mai accaduta una cosa simile nella storia della nostra comunità. Nel giro di pochi giorni e a sole poche settimane dalle elezioni comunali, la maggioranza ha perso già due dei suoi rappresentanti. Il primo per una questione di 'incandidabilta''' rilevata dalla Prefettura di Campobasso e il secondo, che doveva subentragli in consiglio comunale, a seguito di dimissioni per 'motivi personali'. La legislatura, è un dato di fatto oggettivo, non nasce certo sotto i migliori auspici".



È quanto si legge in una nota a firma del gruppo di minoranza" Siamo Morrone".



"Non vogliamo infierire su vicende di natura personale, - precisano - ma la questione è di sicuro squisitamente politica e rivela con quanta poca attenzione e quanta superficialità sia stata creata una lista che adesso ha la responsabilità di governo di questo territorio. Da parte nostra - conclude la nota - ribadiamo ovviamente il massimo impegno per vigilare sull'operato dell'amministrazione che rivela in tempi record già le prime crepe. E soprattutto per tutelare gli interessi dei cittadini di Morrone".