CAMPOBASSO. “Per il mondo delle Piccole e medie imprese molisane si profila un’importante opportunità di finanziamento messa a punto dalla Simest, società del Gruppo Cassa depositi e prestiti che dal 1991 sostiene la crescita delle imprese italiane attraverso l’internazionalizzazione della loro attività.

Le richieste, aperte a partire da oggi, potranno essere inoltrate per ottenere infatti un finanziamento agevolato nel campo dell’e-commerce per:

• la creazione di una nuova piattaforma propria;

• il miglioramento di una piattaforma propria già esistente;

• l’accesso ad un nuovo spazio/store di una piattaforma di terzi, per commercializzare in paesi esteri beni e servizi prodotti in Italia o con marchio italiano.

Segnalo inoltre che le Pmi che hanno almeno una sede in Molise potranno chiedere una quota di co-finanziamento a fondo perduto fino al 40% dell’importo complessivo del finanziamento richiesto”. Lo comunica il portavoce del MoVimento Cinque Stelle in Consiglio Regionale Vittorio Nola.

Ulteriori info al link: https://bit.ly/2ZyJ7p8