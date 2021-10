Serie A, ancora un successo per Luca Massimi che arbitrerà il match Sassuolo-Empoli

TERMOLI. Ottava in serie A per Luca Massimi che ha ormai svoltato dopo aver fatto il IV° uomo ieri sera allo stadio Diego Armando Maradona nella Gara Napoli-Bologna. Nemmeno il tempo di riprendersi ed ecco che Rocchi lo designa subito per un incontro, anche abbastanza delicato, tra Sassuolo ed Empoli: la prima galvanizzata dalla brillante vittoria all'allievo Stadium di Torno, sferrando un gancio da ko alla grande Juventus, la seconda una matricola terribile che mercoledì ha perso contro i campioni d'Italia dell'Inter recriminando non poco per bocca del suo allenatore.

Quindi un incontro dalle mille insidie per Luca che, come sempre, saprà affrontare brillantemente grazie alle sue prospettive al rialzo, rendendo innocui i tranelli. Come sempre, a lui diciamo “Vai Luca”. Siamo vicini alla doppia cifra come direzioni in serie A, se poi ci aggiungiamo le presenze in serie B, le designazioni come IV in A e in B e al Var siamo già a dei numeri in presenza davvero molto interessanti.