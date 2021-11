VASTO. Arriva il primo trionfo stagionale per la Generazione Vincente Vasto Basket, che esce vittoriosa dall’ insidiosa trasferta in terra molisana, superando la New Fortitudo Isernia 64-69. Sugli scudi il play Andrea Murolo, top scorer biancorosso con 19 punti, seguito da Rupil e Raupys con 17.



I Vastesi partono forte, vogliosi di riscattare la sconfitta casalinga di domenica scorsa contro l’Unibasket Lanciano. Il primo quarto vede la supremazia dei biancorossi, e si chiude con il Buzzer beater fenomenale di Andrea Murolo. La ‘bomba’ del playmaker ospite vale il momentaneo +8.



Nel secondo quarto i ragazzi di coach Di Salvatore prendono il largo: si va al riposo con un sostanzioso +16 (28-44). Un margine significativo, che consentirà alla Vasto Basket di gestire al meglio gli ultimi due periodi, al netto di un’ Isernia tutt’altro che arrendevole.



Il terzo quarto vede le due squadre darsi battaglia: parziale giocato leggermente sottotono dagli ospiti, forti del grande margine di vantaggio a disposizione. Approfittano del calo i biancoblu, che si portano sul 40-50, riaprendo la partita.



L’ultimo quarto è più aperto che mai. Meglio Isernia che riesce ad accorciare ulteriormente il distacco portandosi a -5, ma non c’è più tempo: il finale è 64-69. Primi due punti per la Generazione Vincente Vasto Basket.





NEW FORTITUDO ISERNIA - GE.VI. VASTO BASKET: 64-69 (19-27, 28-44, 40-50)



GE.VI. VASTO BASKET:Murolo 19 Rupil 17, Raupys 17, Mirone 13, Peluso 3, Flocco 0, Di Tizio 0, Marino, Ierbs NE, Iezzi NE, Marchesani NE. Coach:Sandro Di Salvatore.



ARBITRI: Sig.ri Di Luzio di Pescara e Di Bernardo di Campobasso.