Il Termoli 2016 corsaro a Baranello, il gol segnato da Di Biase vale 3 punti

TERMOLI. Seconda vittoria di fila per il Termoli 2016 che torna a conquistare tre punti in trasferta, sul campo del Baranello, dove vince per 1-0 grazie al gol messo a segno da Di Biase.

La formazione guidata da Lallopizzi dimostra di essersi scrollata di dosso quei timori manifestatisi a Isernia.

Nonostante una classifica non così performante, il Baranello in casa è insidioso.

Il Termoli 2016 ha giocato in modo intelligente e alla fine si è portato a casa il giusto premio.

Ora la classifica si fa davvero interessante.