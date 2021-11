Si scontrano due Jeep, sei feriti tra cui due neonati in Molise

MONTAQUILA. Sono sei i feriti, tra cui due neonati di pochi mesi, nell'incidente avvenuto intorno alle 12 sulla Statale 158 in località Masserie La Corte, frazione del Comune di Montaquila.

Nessuno dei 6 feriti versa in gravi condizioni.

Sul posto la Polizia stradale, i Carabinieri, tre ambulanze del 118 e i Vigili del Fuoco.

Le auto, due Jeep, si sono scontrate frontalmente. Sconosciuta la dinamica del sinistro. Le forze dell'ordine intervenute stanno effettuando i rilievi neccesari per l'accertamento delle cause e della dinamica.

I mezzi sono stati prontamente rimossi dal Soccorso Aci Ricci di Roccaravindola.