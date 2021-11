TERMOLI. «Gentilissima redazione di Termolionline, vi chiedo aiuto per ritrovare Axel il nostro cucciolone di taglia grande, smarrito questa mattina in via America. E' molto docile ma timoroso. Chi lo dovesse avvistare può gentilmente contattare i numeri 349/8733323 e 328/3182318 grazie di cuore».