Sanità molisana e Pos, giovedì 4 novembre il consiglio monotematico a Termoli

TERMOLI. Come già anticipato da TermoliOnLine la scorsa settimana, il prossimo consiglio comunale di Termoli sarà dedicato alla sanità ed avrà un unico punto di discussione: il programma operativo straordinario (Pos)

Questo il testo della convocazione:

il Consiglio Comunale per il giorno 04-11-2021 alle ore 18:00 in prima convocazione e per il giorno 05-11-2021 alle ore 19:00 in seconda convocazione presso la Sala Consiliare, in seduta Straordinaria, per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

MOZIONE AVENTE AD OGGETTO: "IMPUGNAZIONE DINANZI AL TAR MOLISE DEL PO 2019-2021 RELATIVO AL SSR, ADOTTATO CON DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 94 DEL 9 SETTEMBRE 2021", COME DA RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PROT. N. 63198 DEL 13.10.2021.