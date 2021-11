Gemelli Molise Spa, Comitato Pro Cardarelli mostra interesse per la proposta di Toma

CAMPOBASSO. Il Comitato pro Cardarelli mostra interesse per la recente proposta avanzata dal Commissario alla Sanità, relativa all’eventuale acquisizione da parte della Regione Molise delle quote maggioritarie del Gemelli Molise S.p.A. ma richiede che siano forniti maggiori chiarimenti circa le condizioni e modalità di detta acquisizione.

Il Comitato pro Cardarelli auspica che tale ipotesi non sia in alcun modo assimilabile al progetto di integrazione Cardarelli-Cattolica, caldeggiato sin dal precedente governo Frattura, a cui – come noto – il Comitato si è sempre decisamente opposto non ravvisandone alcuna sostenibilità sul piano giuridico, economico e strutturale.

Sempre che le parole si traducano in fatti concreti e positivi, il Comitato pro Cardarelli precisa che tale proposta di acquisto - già prospettata nel documento di riordino della sanità pubblica molisana, presentato alla stampa e inviato alla struttura commissariale già dai primi giorni di ottobre – sarà condivisibile solo se apporterà un effettivo potenziamento della sanità pubblica di questa regione. In tal caso il Comitato si renderà anche disponibile a formulare validi suggerimenti in linea con i propri fini statutari e con quanto contenuto nel citato documento di riordino della sanità pubblica regionale.