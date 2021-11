TERMOLI. Si svolgerà stasera alle 18:30 presso la Chiesa del Carmelo la manifestazione musicale ‘Prof. raccontiamoci’ organizzata dall’associazione culturale italo-polacca APolonia presieduta da Dagmara Sobolewska, in collaborazione con l’istituto comprensivo ‘Brigida’ di Termoli. L’intento vuole essere quello di creare un momento di condivisione tra ragazzi e docenti per riflettere su come la pandemia abbia trasformato le nostre vite e raccontare anche attraverso la musica emozioni e paure provate durante i lunghi e difficili mesi di lockdown.