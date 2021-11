«Governo alla follia sui bonus edilizi, incertezza rischia di bloccare lo sviluppo»

CAMPOBASSO. Dura la posizione dell’Acem-Ance Molise sulle altalenanti notizie divulgate dal Governo in merito alla proroga dei bonus edilizi ed in particolare del superbonus 110%.

Sull’argomento l’Associazione, con una nota a firma del Presidente Corrado Di Niro, si è rivolta questa mattina ai Parlamentari molisani lamentando come le notizie altalenanti di questi giorni sul Superbonus, sul bonus facciate e sugli altri incentivi, stiano gettando nell’incertezza i proprietari e i privati cittadini che intendano avvalersi delle misure, impossibilitati a programmare le proprie spese ed i propri investimenti con ovvie ripercussioni sulle imprese chiamate a realizzare gli interventi.

Inoltre, nella nota, l’Associazione si dichiara contraria ad una proroga del Superbonus solo per i condomìni e Iacp ed alla previsione di un limite Isee di 25.000 euro per i privati, in quanto i possessori di villette difficilmente hanno un Isee inferiore a detto valore.

Per questo l’Acem-Ance Molise, stigmatizzando la prassi di disporre le proroghe sistematicamente all’ultimo minuto, ha chiesto l’impegno dei Parlamentari per un prolungamento a tutto il 2023 oltre che del Superbonus 110% anche del bonus facciate e degli altri incentivi, senza limitazioni e a beneficio di tutti, evidenziando come diversamente si rischia di vanificare i sicuri effetti positivi di queste Misure e di bloccare lo sviluppo.

“Il Governo si sta comportando in maniera folle - dichiara il Presidente Corrado Di Niro – creando disinformazione, tenendo tutti col fiato sospeso fino all’ultimo e in questo modo sta mettendo i cittadini e le imprese nella condizione di non poter programmare gli investimenti e le attività e questo rischia di vanificare i benefici delle varie misure e di bloccare lo sviluppo proprio nel momento in cui comincia ad intravedersi una ripresa. Non ha senso avviare degli strumenti per il rilancio del settore edile e durante la fase di ascesa bloccarli”.