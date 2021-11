GUGLIONESI. Tremila anni della storia del vino insieme a voi hanno tutt'altro sapore! Per la bellissima serata di venerdì scorso, voluta dall’Agng di Guglionesi, gli organizzatori ringraziano l'autore del libro, il prof. Sebastiano Di Maria, per il lavoro meticoloso e per l'enorme ricerca antropologica svolta. «Il libro affronta non solo la vite e il prodotto finale ma le varie epoche e le differenze di coltivazione, le tecniche agrarie e le scelte, geografiche, culturali e sociali, che hanno accompagnato i viticoltori in questi lunghi 3.000 anni fino ad oggi. Molto preziosi gli interventi di Marco Petrella e Rossano Pazzagli, entrambi docenti Unimol, che hanno arricchito di suggestioni e virtuosismi la storia della nostra regione troppo spesso sconosciuta a noi stessi. Ringraziamo Antonio Ruggieri, giornalista e redattore de il Bene Comune, per le bellissime parole e per l'entusiasmo che riesce a trasmettere con ogni suo gesto. Inoltre ringraziamo l'azienda agricola Travaglini, l'azienda agricola Di Biase, l'azienda De Marinis, l'antico forno del Pupo e l'oleificio Fulvio per la collaborazione e per aver donato vino, formaggi, pane e olio. In ultimo, ma non per minore importanza, un grande ringraziamento alla famiglia Lamanda per la calda ospitalità e per aver aperto le porte di una delle corti più belle di Guglionesi. In conclusione riprendiamo la metafora del marinaio, descritta dal prof. Pazzagli, affinché ognuno di noi possa intraprendere un viaggio, introspettivo e non, anche con il mare in tempesta e le stelle coperte dalle nubi riscoprendo la capacità di girarsi indietro e leggere il passato».