Sanità, minoranza chiede a sindaco e giunta di impugnare Pos dinanzi al Tar

TERMOLI. “In seguito alla richiesta di convocazione di Consiglio comunale monotematico ad adunanza aperta presentata ex art. 39 del TUEL lo scorso 12 ottobre da noi consiglieri PD unitamente agli altri consiglieri di opposizione, si terrà domani 4 novembre alle 18,00 il Consiglio comunale per discutere del problema della sanità e del Programma Operativo Sanitario 2019-2021. Verrà discussa e portata alla votazione dell'assise civica la mozione, a firma di tutti i consiglieri di opposizione, con cui si chiede al Sindaco Roberti e alla giunta di impugnare dinanzi al Tar il Programma Operativo Sanitario 2019/2021 o comunque di intervenire nei giudizi di impugnazione già introdotti, a tutela e a difesa della sanità pubblica molisana e del diritto alla salute.

Il consiglio sarà ad adunanza aperta ed interverranno i rappresentati di alcuni comitati del territorio in difesa della sanità: Comitato San Timoteo - Termoli, MoliSaniTà L113 (Voglio Nascere a Termoli) e Cuore Molisano.

Parteciperà anche il Dottore Giuseppe Pranzitelli, dirigente medico anestesista e rianimazione all'ospedale San Timoteo.

È stata richiesta da noi consiglieri di minoranza anche la presenza del Commissario ad acta, nonché Presidente della Regione Molise Donato Toma”. Questa la nota del centrosinistra di Termoli.

Il testo della richiesta:

Oggetto: Richiesta Convocazione Consiglio Comunale monotematico in adunanza aperta ad interventi delle Associazioni, addetti alla sanità e al Commissario ad acta ex art 39 Tuel, ex artt. 62 e 71 regolamento del Consiglio Comunale I sottoscritti consiglieri comunali

Alla luce dell'adozione da parte del Commissario straordinario ad acta per la sanità, nonché Presidente della Regione Molise, Donato Torna, del Programma Operativo Regionale 2019-2021, della ormai certa chiusura di alcuni reparti e/o dùnensionamento degli stessi che interessano l'Ospedale San Timoteo di Termoli, considerato che il presidio termolese è allo stato l'unico presente nella zona del Basso Molise; che serve una fetta di popolazione che in estate raddoppia per il numero massiccio di presenze turistiche; che nell'area insiste oltre al1'autostrada, alla rete ferroviaria e portuale e per ultimo e non per poca importanza, il nucleo industriale che annovera fra le aziende talune di grandi dimensioni e altre con grado di pericolosità alto;

considerando infine che oltre ai Molisani il presidio sanitario serve anche buona parte delle aree Nord Puglia e Sud Abruzzo.

VISTI

L'art. 39 2 comma del T.U.E.L. (dlgs 267/2000) Gli artt. 62 e a71 del REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE CHIEDONO la convocazione del Consiglio Comunale in sessione straordinaria monotematica e aperta per discutere l'allegata mozione avente ad oggetto: “IMPUGNAZIONE DINANZI AL TAR DEL PO 2019-2021, adottato con decreto n. 94 del 09.09.2021".

Consiglieri Comunali Cinque stelle, PD, VotaXte e Termoli Bene Comune - Rete della sinistra.



MOZIONE URGENTE

OGGETTO: IMPUGNAZIONE DINANZI AL TAR MOLISE DEL PO 2019-2021 RELATIVO AL SSR, ADOTTATO CON DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 94, DEL 9 SETTEMBRE 2021.

I sottoscritti Consiglieri Comunali (facenti parte dei gruppi consiliari: PD, VotaXTe, Movimento 5 Stelle e Termoli Bene Comune - Rete della Sinistra)

PREMESSO CHE:

— il Presidente della Regione Molise e Commissario ad acta per la sanità, dottor Donato Torna, con decreto n. 94 del 9 settembre 2021, ha adottato il Programma Operativo 2019-2021 relativo al Servizio Sanitario Regionale (d'ora in avanti PO 2019-2021);

— il PO 2019-2021 prosegue nella politica di smantellamento della sanità pubblica molisana;

— gli ospedali pubblici della Regione Molise subiranno ulteriori tagli e soppressioni di reparti;

— in particolare, per l'Ospedale San Timoteo di Termoli, unico presidio ospedaliero del Distretto sanitario di Termoli, al servizio dell'intero Basso Molise, si ipotizzano «accordi di collaborazione con l'Azienda Sanitaria “Chieti-Vasto-Lanciano”, in particolare con l'Ospedale “San Pio di Vasto”, [perl la Stroke Unit, l'Emodinamica e la Traumatologia e il Punto Nascita», che equivalgono alla soppressione nel nosocomio di Termoli di tali reparti, essenziali per l'esistenza stessa dell'ospedale;

— il PO 2019-2021 affida alle strutture private accreditate, a discapito di quelle pubbliche dirette, il ruolo preminente per il recupero della mobilità passiva e per l'abbattimento delle liste di attesa.

CONSIDERATO CHE:

— l'ospedale San Timoteo di Termoli serve un bacino di utenti di 100.000 residenti, ai quali nel periodo estivo si aggiungono fino a 25.000 presenze giornaliere di turisti;

— sul territorio di Termoli insistono importanti infrastrutture (autostrada Bologna-Canosa, ferrovia Adriatica, porto che è anche il principale collegamento con le Isole Tremiti), nonché un nucleo industriale che annovera, tra le varie aziende, alcune di grandi dimensioni, come lo

stabilimento Stellantis, ed altre chimiche con elevato grado di pericolosità;

— il presidio ospedaliero del San Timoteó fino ad un recente passato è stato un riferimento importante anche per utenti provenienti da11’A1ta Capitanata.

PRESO ATTO CHE:

— il Consiglio Regionale ha approvato, nella seduta de1 27 settembre ultimo scorso, la mozione con cui si chiede al Commissario ad acta Donato Torna di revocare il PO 209-2021, ma che il Presidente-Commissario ha già dichiarato di respingere al mittente tale richiesta;

— il termine per impugnare dinanzi al TAR del Molise il PO 20019-2021 scade il prossimo 8 novembre 2021;

— diversi sindaci molisani hanno già dichiarato di voler impugnare il PO 2019-2021.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Impegnano il Sindaco e la Giunta comunale ad impugnare dinanzi al TAR del Molise il PO 2019- 2021 e/o a costituirsi nel giudizio di impugnazione già introdotto dagli altri Sindaci dei Comuni Molisani.