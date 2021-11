LARINO. Continua il percorso culturale frutto della collaborazione del Lions club Larino ed il Comune frentano con l’evento “Donazione e Trapianto Organi: Una scelta consapevole, un dono d’amore” che si terrà venerdì 5 novembre 2021 alle ore 17.00, presso la Sala Freda del Palazzo Ducale.

La donazione organi rientra nei service continuativi del Distretto 108 A che si fregia a livello nazionale della collaborazione di Aido; insieme per sviluppare la cultura della donazione degli organi e la conoscenza delle metodologie di trapianto nel comune obiettivo di accrescere la sensibilità verso questo straordinario e supremo gesto d’amore. La stessa collaborazione si riconferma per l’evento del 5 novembre, Lions club Larino e Aido gruppo comunale di Larino uniscono le forze per divulgare e promuovere sul territoriola sensibilità nei confronti della donazione organi, tessuti e cellule e sensibilizzare anche le istituzioni preposte all’organizzazione sanitaria regionale dei trapianti.

All’incontro moderato da Pasquale Gioia, responsabile distrettuale “i Lions e la cultura della donazione” e presidente provinciale Aido Campobasso,porteranno i saluti istituzionaliUmberto Massini, presidente Lions Club Larino, Graziella Vizzarri, presidente gruppo comunale Aido Larino e Giuseppe Puchetti, sindaco del Comune di Larino.

Ad affrontare il tema sensibile saranno: il dottor Giovanni Di Girolamo, medico anestesista rianimatore Ospedale “San Timoteo” di Termoli, il professor Francesco Pisani, U. O. Chirurgia Generale Centro Trapianti Ospedale “San Salvatore dell’’Aquila”, la dottoressa Roberta Ledda, Dirigente psicologa UOSD CRARL - DSM ASL Roma 1, il dottor Marco Tagliaferri, già direttore UOC di Diabetologia Ospedale di Termoli e Larino ebioeticista, e Sua Eccellenza Monsignor Gianfranco De LucaVescovo Diocesi Termoli Larino.

Chiudono l’evento le testimonianze dei familiari dei donatori e dei pazienti trapiantati.

Lions, Aidoe Comunedella cittadina frentanainsieme per un nobile WE SERVE!