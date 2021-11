Il Santo viaggio in famiglia: prepariamo il giorno del Signore

TERMOLI-LARINO. Prepariamo il giorno del Signore pregando il Salmo Responsoriale della liturgia della Parola. Genitori: O Dio, vieni a Salvarci Figli: Signore vieni presto in nostro aiuto. Insieme:Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo; come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen Breve introduzione. (Un membro della famiglia) Il Signore nel quale noi abbiamo riposto fiducia, è creatore del cielo, della terra e del mare,custode della fedeltà, operatore di giustizia per gli oppressi, datore di pane agli affamati liberatore dei prigionieri, colui che apre gli occhi ai ciechi, rialza ci è caduto, protettore dello straniero, colui che sostiene l’orfano e la vedova, sconvolge la via degli empi e regna per sempre. Diciamo insieme Insieme: Loda il Signore anima mia. ( Salmo a cori alterni Genitori-Figli)

Alleluia.

Loda il Signore, anima mia:

loderò il Signore per tutta la mia vita,

finché vivo canterò inni al mio Dio. Non confidate nei potenti,

in un uomo che non può salvare. Esala lo spirito e ritorna alla terra;

in quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe,

chi spera nel Signore suo Dio,

creatore del cielo e della terra,

del mare e di quanto contiene. Egli è fedele per sempre,

rende giustizia agli oppressi,

dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri,

il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto,

il Signore ama i giusti, il Signore protegge lo straniero,

egli sostiene l'orfano e la vedova,

ma sconvolge le vie degli empi. Il Signore regna per sempre,

il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione.

Insieme: Loda il Signore anima mia.

Momento di silenzio. Ognuno rilegge il Salmo per proprio conto.

Segue una breve condivisione: ognuno ripete il versetto che lo ha colpito, eventualmente con una breve sottolineatura.

Tutti insieme:

Signore, che rialzi i curvati,liberi i prigionieri.e illumini i ciechi,

rialza anche noi quando le cadute ci piegano,

liberaci quando i peccati ci avvincono

e illuminaci quando la nebbia dell’ignoranza ci circonda,

affinché la nostra anima sempre ti lodie la nostra vita inneggi a tecon fedele dedizione e umile servizio.

E poiché è tuo dono ciò che noi siamo, ti serva tutta la nostra vita.

Impegno per la settimana.Il tutto che possiamo dare al Signore non si misura con criteri quantitativi, ma corrisponde a ciò che siamo. In questa settimana facciamo le cose con tutto l’impegno possibile, viviamo ogni momento con tutto il nostro cuore.

Si conclude la Preghiera recitando il Padre Nostro.

Letture della Liturgia della Parola odierna.

1° libro dei re, 17,10-16

Ebrei 9,24-28Marco 12,38-44.