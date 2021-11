Aida Romagnuolo: “Si all’aviosuperficie, ma anche a strade e mezzi di trasporto efficienti”

CAMPOBASSO-SAN GIULIANO DEL SANNIO. Il rilancio del Molise deve passare necessariamente da infrastrutture efficienti, viabilità e mezzi di trasporto in grado di soddisfare le esigenze dei cittadini. La possibilità che in regione sorga, oltre che nel Basso Molise, una aviosuperficie per piccoli aerei anche a San Giuliano del Sannio, è certamente un progetto valido pur se contestualmente, bisognerebbe garantire tutti gli altri servizi ai cittadini, a cominciare da strade efficienti e mezzi di trasporto, come autobus e treni rinnovati e funzionanti. Di conseguenza, cambierebbero anche le sorti economiche di tutto il territorio e si creerebbero nuovi posti di lavoro.

“Siamo carenti su più fronti – commenta Aida Romagnuolo, consigliere regionale – Occupandomi anche di trasporti, ribadisco l’urgenza di interventi per il ripristino e la messa in sicurezza delle arterie viarie, della operatività di bus, treni per garantire spostamenti a cittadini e lavoratori. Poi la necessità di favorire gli investimenti e invogliare le imprese private ad insediarsi in Molise, pure attraverso un efficiente porto commerciale e due aviosuperfici. Del resto, uno a Campomarino e l'altro a San Giuliano del Sannio sarebbero due imprese di grande considerazione. Tutti interventi, che ci renderebbero finalmente competitivi. Sto lavorando e continuerò ad impegnarmi in questa direzione, sperando nell’appoggio di tutte le istituzioni competenti in materia. Mi farò promotore presso la Giunta regionale, di valutare questa importante opportunità".