PIETRACATELLA. Quest’anno Pietracatella celebra in presenza, all’esterno, il 4 novembre. La manifestazione si svolgerà a partire dalle ore 10.00 presso il Monumento dei caduti in via Roma. Ci sarà prima la deposizione della corona di alloro, a seguire interverranno i bambini e ragazzi delle Scuole di Pietracatella. Infine ci saranno i saluti egli interventi autorità. Parteciperanno il sindaco di Pietracatella Antonio Tomassone insieme con il comandante della Stazione dei Carabinieri di S. Elia a Pianisi (CB). Il parroco Don Stefano Fracassi chiuderà la cerimonia con la benedizione in ricordo dei caduti. Il sindaco Tomassone: «Occasione per riscoprire il valore dell’unità soprattutto nel centenario del Milite Ignoto divenuto figlio e fratello di tutti noi, uno dei simboli più importanti su cui poggia il sentimento di identità nazionale».