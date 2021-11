CAMPOBASSO. Ancora tre nuovi positivi alla Casa di riposo Pistilli nel capoluogo. Si tratta di un ospite e due operatori sanitari. Dagli ultimi tamponi effettuati nella giornata di ieri nella struttura di Via delle Frasche, risultano anche negativizzati due ospiti e due in via di guarigione.

Un nuovo giro di tamponi di controllo è previsto per la prossima settimana.

Tutti i positivi, vaccinati con due e tre dosi, sono in buone condizioni di salute.