CAMPOMARINO. L’onorevole Giuseppina Occhionero è intervenuta alla Camera dei Deputati per dichiarare il voto favorevole di Italia Viva alla conversione del decreto-legge 8 settembre 2021, n.120, per la mitigazione degli impatti ambientali ed economici che, ogni anno, gli incendi causano al nostro territorio.

I punti centrali del provvedimento sono: la previsione, la prevenzione e la programmazione degli eventi incendiari, da affidare allo Stato nel suo potere di coordinamento e dispiego di forze.

L’On. Occhionero, originaria di Campomarino in Molise, ha ricordato come il suo territorio di provenienza sia stato flagellato dagli incendi. Grazie al profuso impegno dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri Forestali e dei piloti dei canadair è stato possibile domare le fiamme e salvare l’ambiente e le vite umane. A loro l’onorevole ha indirizzato un sentito ringraziamento, come deputata e come molisana.

Ha quindi espresso il suo favore al decreto, che prevede un nuovo strumento di programmazione statale per la centralizzazione e il coordinamento dell’azione contro gli incendi boschivi. Il provvedimento, inoltre, permetterà non solo di fronteggiare gli eventi incendiari, ma anche di prevederli e organizzare le risposte più opportune.

Occhionero si è espressa a favore della centralizzazione e della semplificazione burocratica, che permetteranno allo Stato di affrontare gli incendi nella maniera più efficace possibile.