Scuola, oltre 2 milioni di € al Molise. Federico (5S): “51 istituti coinvolti in digitalizzazione”

ROMA. Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il decreto che ripartisce i 455 milioni di euro messi a disposizione dall’avviso Pon del settembre scorso e destinati alla digitalizzazione delle aule e delle segreterie scolastiche.

Per il Molise sono coinvolti 51 istituti per un importo complessivo di 2.176.889 euro.

Le risorse sono stanziate grazie al React-EU e, come detto, sono destinate sia alle aule che alle segreterie. I fondi potranno essere prima di tutto utilizzati per acquistare monitor digitali interattivi touch screen, strumenti oggi indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie innovative e inclusive, con ovvia priorità alle classi ancora sprovviste di lavagne digitali.

Ma le risorse saranno utili anche al personale perché potranno servire ad adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa degli istituti.

L'importo del finanziamento a ciascuna istituzione scolastica è stato determinato tenendo conto del numero complessivo delle classi, sulla base di specifiche percentuali di ripartizione dei costi, mentre per i Cpia si è tenuto conto del numero complessivo degli studenti.

Ad ogni modo si tratta di risorse importanti per innovare la didattica, velocizzare i processi burocratici e garantire una comunicazione più efficace con le comunità di riferimento. Mi sembra il modo migliore per continuare lungo un percorso che porti ad una scuola più digitale, più inclusiva, più moderna e più vicina ai cittadini: una scuola semplicemente migliore.



Ecco l’elenco delle scuole ammesse a finanziamento



ISTITUTO COMPRENSIVO "MATESE" (Vinchiaturo): 30.781,63 euro

IST. OMNICOMPRENSIVO "G D'AGNILLO" (Agnone): 45.556,83

IST. OMNIC. STATALE (Casacalenda): 35.706,70

I.S.I.S. "PERTINI" (Campobasso): 65.257,11

IST. PROF. ALBERGHIERO "F. DI SVEVIA" (Termoli): 56.638,25

I. C. "MOLISE ALTISSIMO" (Carovilli): 36.937,95

ISIS "FERMI/MATTEI" (Isernia): 50.481,89

I. C. "RICCIARDI" (Palata): 28.319,12

I. C. "LEOPOLDO PILLA" (Venafro): 40.631,76

I. C. SAN MARTINO IN PENSILIS: 41.863,06

IST. SUP. "G. BOCCARDI" (Termoli): 38.169,25

I. C. COLLI A VOLTURNO: 55.406,95

I. C. "D'OVIDIO" (Campobasso): 32.012,89

I. C. "MONTINI" (Campobasso): 45.556,83

I. C. "PETRONE" (Campobasso): 45.556,83

IST. SUP. "E. MAJORANA" (Termoli): 62.794,56

IST. OMNIC. CAMPOMARINO: 34.475,45 €

IST. TEC. PER IL SETTORE TECNOLOGICO (Campobasso): 55.406,95

I. C. "COLOZZA" (Frosolone): 48.019,38

IST. OMNIC. LARINO "MAGLIANO": 61.563,30

I. C. "GIOVANNI XXIII" (Isernia): 49.250,63

I. C. "ALIGHIERI" (Ripalimosani): 38.169,25

I. C. “A. MANZONI” (Cercemaggiore): 24.625,31

I. C. "COLOZZA" (Campobasso): 44.325,56

IST. OMNIC. DEL FORTORE RICCIA-S. ELIA: 51.713,18

I. C. “M. T. CALCUTTA” (Campodipietra): 40.631,76

I. C. “BERNACCHIA” (Termoli): 39.400,50

CPIA CAMPOBASSO: 22.187,20

I. C. “JOVINE F.” (Campobasso): 28.319,12

L. SCIENTIFICO "A. ROMITA" (Campobasso): 46.788,12

I. C. “BRIGIDA” (Termoli): 39.400,50

IST. OMNIC. "SCARANO" (Trivento): 29.550,39

I. C. “SCHWEITZER” (Termoli): 38.169,25

I. C. "V. CUOCO" (Petacciato): 28.319,12

IST. OMNIC. "A. GIORDANO" (Venafro): 44.325,56

ISIS "CUOCO/MANUPPELLA" (Isernia): 49.250,63

I. C. "F. AMATUZIO-PALLOTTA" (Bojano): 51.713,18

IST. OMNIC. GUGLIONESI: 46.788,12

ISIS "MAJORANA/FASCITELLI" (Isernia): 52.944,45

CONVITTO NAZIONALE “M. PAGANO” (Campobasso: 38.169,25

IST. SUP. "L. PILLA" (Campobasso): 34.475,45

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO C.P.I.A. (Isernia): 31.999,83

I. C. DIFESA GRANDE (Termoli): 40.631,76

IST. SUP. "MARIO PAGANO" (Campobasso): 44.325,56

IST. PROF. INDUSTRIA E ARTIGIANATO (Montenero di Bisaccia): 39.400,50

IISS “ALFANO” (Termoli): 50.481,89

I. C. "S. G. BOSCO" (Isernia): 61.563,30

LICEO STATALE "G. M. GALANTI" (Campobasso): 46.788,12

I. C. “DON GIULIO TESTA” (Venafro): 30.781,63

I. C. "G. BARONE" (Baranello): 29.550,39

I. C. S. CROCE DI MAGLIANO: 51.713,18