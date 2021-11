TERMOLI. In vista del XI Trofeo Team Maver ‘Memorial Nacci-Montaganese’ previsto per il prossimo 20 novembre, la Capitaneria di Porto di Termoli ha pubblicato una nuova ordinanza.

Il testo:

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Termoli:

VISTA:

l’istanza acquisita al protocollo di questo Comando al n° 20023 in data 27.09.2021 con la quale il Sig. ROSSETTI Raffaele Endrio, in qualità di Presidente pro-tempore della A.S.D. SURFCASTING TEAM MAVER di Foggia, ha chiesto l’autorizzazione ad effettuare una gara di pesca sportiva con canne dalla spiaggia denominata “IX Trofeo Team Maver Memorial NACCI-MONTAGANESE” dalle ore 13.00 alle ore 22.00 del giorno 20 Novembre 2021 nel Comune di Campomarino (CB) (in caso di cattive condizioni meteo avverse l’evento viene posticipato al giorno 27 Novembre 2021) e più precisamente sul tratto di spiaggia zona depuratore metri 200, tratto di spiaggia tra il Lido Mambo Bar e il Lido La Conchiglia Azzurra metri 800 e il tratto di spiaggia tra il Lido Marechiaro e il Lido Ritz metri 300;

VISTO:

il Nulla Osta, acquisito al protocollo di questo Comando al n° 22375 del 02.11.2021 della Regione Molise – IV Dipartimento – Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime – Idrico Integrato, relativo allo svolgimento della manifestazione in questione;

VISTA:

l’Autorizzazione Demaniale Marittima n° 04/2021, acquisita al protocollo di questo Comando al n° 22261 del 28.10.2021, del Comune di Campomarino – Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata/Pubblica – Condoni – Patrimonio – Demanio Marittimo – Porto Turistico, relativo allo svolgimento della manifestazione in questione;

VISTA:

l’Ordinanza della Capitaneria di porto di Termoli n° 04/2020 in data 04.02.2020;

VISTI:

gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

VISTI:

gli atti d’Ufficio;

RENDE NOTO

Che Sabato 20 novembre 2021 dalle ore 13.00 alle ore 22.00 e in caso di condizioni meteo avverse, l’evento viene posticipato Sabato 27 Novembre 2021, verrà svolta una gara di pesca sportiva con canne da pesca dalla spiaggia, lungo il litorale del Comune di Campomarino e precisamente nel tratto di spiaggia zona depuratore “fronte mare di 200 metri”, il tratto di spiaggia tra il Lido Mambo Bar e il Lido Conchiglia Azzurra “fronte mare di 800 metri” e il tratto di spiaggia tra il Lido Mare Chiaro e il Lido Ritz “fronte mare di 300 metri” nelle aree meglio indicate nell’allegati stralci planimetrici che costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

ORDINA

Articolo 1

(divieti)

Durante l’arco temporale sopraindicato, nelle zone di mare prospicenti alle aree descritte nel precedente “rende noto”, per una distanza dalla battigia pari a 300 (trecento) metri, è vietato:

1. navigare, ancorare, ormeggiare e sostare con qualunque unità navale;

2. praticare la balneazione;

3. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;

4. svolgere attività di pesca di qualunque natura da parte di soggetti non partecipanti alla gara;

5. svolgere qualsiasi altra attività direttamente e/o di riflesso connessa agli usi pubblici del mare e non espressamente autorizzata dalla scrivente o comunque suscettibile di recare impedimenti all’ordinato svolgimento della gara sotto i profili della sicurezza e tutela della pubblica e privata incolumità di persone e cose;

6. ai partecipanti alla manifestazione, utilizzare fonti luminose rivolte nella direzione dello specchio acqueo.

Articolo 2

(prescrizioni/obblighi)

Tutte le unità navali in transito nelle vicinanze della zona di mare riservata alla predetta gara di pesca, nel giorno sopraindicato e per tutta la durata della manifestazione, dovranno prestare la massima attenzione e tenersi alla predetta distanza di sicurezza.

Articolo 3

(deroghe)

Sono esclusi dai divieti di cui all’art. 1 le unità della Guardia Costiera, delle altre forze di polizia ed i mezzi di soccorso.

Articolo 4

(manleva)

Il presente provvedimento non esonera dal rispettare ogni prescrizione, con particolare riferimento, tra l’altro, ai provvedimenti normativi in vigore, emessi al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica. L’Autorità Marittima è manlevata in modo assoluto da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi in maniera diretta o indiretta dall’esecuzione del presente provvedimento.

Articolo 5

(punitivo)

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata ai sensi dell’art. 32, c.1 delle Legge n.69/2009, mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/termoli/ordinanze-e-avvisi, nonché l’opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.