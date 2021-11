ROMA. L’onorevole Giuseppina Occhionero è intervenuta alla Camera dei Deputati in occasione della Giornata nazionale delle Forze Armate per ricordare e riaffermare l’impegno dell’Italia come paese leader del “passo avanti”.

In questa giornata così importante Occhionero ha posto l’attenzione sulla necessità di essere protagonisti nella definizione delle decisioni dell’Unione Europea, specialmente quelle che riguardano la difesa comune europea e la politica estera. Allo stesso tempo, in virtù dello stretto legame e della posizione all’interno della Nato, è bene che l’Italia contribuisca al disegno delle strategie geopolitiche dell’alleanza. L’onorevole ha poi ricordato come il nostro paese sia tra i key-player nel Mediterraneo, attualmente conteso da forze diverse.

Oltre alle strategie per il domani, la deputata di Italia Viva ha voluto sottolineare l’importanza del sacrificio di tutti coloro che hanno combattutto la Prima Guerra Mondiale. Il modo migliore per ricordare quegli eroi è, ora, impegnarsi per assicurare un futuro di pace e di rafforzamento dell’orgoglio nazionale. In tal senso, i valori di democrazia e giustizia potranno dimostrare ancora il loro prestigio solo se i cittadini e le istituzioni saranno capaci di schierarsi con fermezza contro i rigurgiti nazionalisti.