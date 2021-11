Gare juniores saltate nel Molise, Petrella: «C'è stato solo un disguido»

MOLISE. «Il reclutamento degli arbitri è uno degli impegni su cui si concentra il massimo sforzo delle sezioni e dei comitati regionali arbitrali. Non è facile avvicinare nuovi giovani, un fenomeno acuito dagli effetti della pandemia. Queste difficoltà pesano soprattutto nel weekend, giorni in cui si svolge la maggior parte delle gare, ma si riescono a gestire sempre in maniera efficace grazie all'impegno ed alla dedizione di tutte le componenti coinvolte.

Quanto accaduto lunedì scorso non è dipeso dalla carenza di organico, l'assenza dei 4 arbitri nelle rispettive gare valevoli per il campionato Juniores Prov. di Campobasso è dovuta a un diguido informatico.

Il numero di gare di lunedì non è tale da creare difficoltà di sovraccarico d'organico.

A scanso di ogni eventuale equivoco si ribadisce la totale ed efficace collaborazione con il comitato regionale della Figc-Lnd con cui da sempre c'è un rapporto simbiotico e propositivo».

La nota è stata diffusa da Alessandro Petrella, presidente Cra Molise.