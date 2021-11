Ambito Sociale, il sindaco di Larino Pino Puchetti convoca i sindaci per la programmazione

LARINO. Nel pomeriggio di oggi, alle ore 16, in qualità di rappresentante del Comune capofila dell'area interna medio basso Molise, ho convocato una riunione con i colleghi sindaci che fanno parte di questa nuova area, di recente individuata dalla Regione. Molti di questi centri fanno già capo a Larino in quanto rientranti nell'Ambito sociale.

Con la nuova programmazione regionale, a valere per gli anni 2021-2027, a differenza di quanto fatto in passato, si sono individuate due aree interne territoriali una in provincia di Isernia e una in quella di Campobasso. E proprio quest'ultima vede la nostra città come capofila.

Questa prima riunì servirà a gettare le basi della futura strategia da seguire per individuare un progetto integrato territoriale coerente con le indicazioni ricevute dalla Regione ma anche dal Ministero.

Il tutto per utilizzare al meglio i fondi a disposizione, circa 7 milioni di euro che derivano dai programmi ordinari Por Fser e Fse+.