CAMPOBASSO. Si terrà martedì 9 novembre 2021, dalle ore 17, nella Sala Conferenze della Scuola Edile del Molise, il seminario ‘Sicurezza sul lavoro: nuove misure, vigilanza e sanzioni’, incontro co-organizzato dall’Acem Ance Molise, dalla Scuola Edile del Molise, dalla Cassa Edile del Molise e dal Consiglio provinciale dei Consulenti del Lavoro.

Partner dell’evento sono l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, la FENEAL UIL, la FILCA CISL e la FILLEA CGIL.

I saluti d’indirizzo saranno affidati al presidente dell’ACEM ANCE Molise, Corrado Di Niro; al Presidente della Cassa Edile e Scuola Edile del Molise, Salvatore Venditti; al vice-presidente Cassa Edile, Roberto D’Aloia; al vice-presidente Scuola Edile, Massimiliano Rapone.

Gli interventi sull’argomento ‘Le novità in materia di sicurezza sul lavoro introdotte dal D.L. n° 146/2021” sono affidati al dottor Gaetano Fasulo, Direttore dell’Ispettorato del Lavoro Campobasso-Isernia e al dott. Luigi Pece, Responsabile del processo di Vigilanza Ispettorato del Lavoro, sede di Campobasso.

Il seminario nasce dalla necessità di conoscere meglio le norme introdotte dal DL 146/2021, ‘Decreto Fiscale’, recante ‘Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili’, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 252 del 21/10/2021), in vigore dal 22 ottobre 2021.

L’ingresso nella Sala Conferenze della Scuola Edile del Molise sarà consentito ai partecipanti nel rispetto dei protocolli per il contenimento della pandemia Covid-19.

Sarà, dunque, possibile seguire il seminario in modalità telematica al seguente link: https://us02web.zoom.us/j/85323513342?pwd=QWZXMmIzREhBRWh1RmxXZTdUWDZTdz09.