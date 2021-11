MONTECILFONE. Come da tradizione ogni 4 Novembre viene celebrate la festa delle forze armate allo scopo di ricordare il sacrificio di tanti giovani soldati morti per difendere la nostra Patria nel primo conflitto Mondiale. Quest'anno ha un valore aggiunto perché cade il centenario della solenne cerimonia che il 4 Novembre 1921 portò al Vittoriano il corpo del soldato senza nome ,uno, ma rappresentativo dei circa 20.00 mila italiani caduti nel primo conflitto mondiale senza che si potesse riconoscere l’identità. Uno di loro è il nostro concittadino Sergente Maggiore Costanzo Sforza. Come in tutta Italia ci sono incontri socio culturali è religiosi, che viene qui infissa per dare nome ad una via intitolata al Sergente Maggiore Sforza, una targa che rimarrà nella storia del nostro piccolo paese, un uomo che insieme a tanti altri ha contributo con sacrificio fino alla morte per la nostra libertà. Ebbene alla presenza delle autorità civili, militari, il Parroco Don Franco Pezzotta, il corpo Docente e gli studenti, che ho ringraziato per la presenza. Ho invitato gli studenti a riflettere sull'importanza della storia, solo scoprendo da dove veniamo possiamo andare verso la pace, la tolleranza, l'uguaglianza. Gli errori del passato devono insegnarci a percorrere nuove vie, non più guerre, ma pace,attraverso il confronto è il dialogo. Date la meritata importanza a questo giorno solenne. Viva l'Italia, viva la libertà, viva la democrazia.