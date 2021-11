PETACCIATO. Piazza Belgioiso sarà la bomboniera di Petacciato, lo rivela il sindaco Roberto Di Pardo: «Desidero informare la cittadinanza che abbiamo ottenuto IERI un finanziamento di 2 milioni di euro per il rifacimento completo di piazza Belgioiso. Il nostro terrazzo sull’Adriatico, già bellissimo per il naturale scorcio mozzafiato sul mare, sarà rinnovato e reso ancora più coerente con il contesto storico che lo circonda. Questo finanziamento rientra nel piano programmatico che questa amministrazione ha intrapreso fin dal suo insediamento, ovvero il lavoro costante e continuo al fine di intercettare ogni fondo ministeriale o regionale per l’ammodernamento e la riqualificazione di tutto il nostro paese».