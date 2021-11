Gestione delle risorse idriche, la missione di Nola al Mipaaf

CAMPOBASSO. Questa mattina a Roma, presso la storica Sala Cavour del Ministero delle Politiche agricole e forestali (Mipaaf), alla presenza del Ministro Stefano Patuanelli, ho partecipato, insieme ai rappresentanti politici e istituzionali delle regioni Molise e Puglia, della responsabile dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e dei Concorsi di Bonifica, ad una riunione tecnica sul tema della gestione delle risorse idriche.

Il fine dell'incontro è stato quello di affrontare le criticità tutt’ora presenti e di avviare un’organica ed efficiente gestione della risorsa ‘acqua’, attraverso un processo sinergico e integrato, che coinvolga attivamente i due territori regionali, mediante una visione olistica, che superi finalmente visioni miopi e anacronistiche che si sono purtroppo registrate negli ultimi anni.

Nel corso della riunione è stato ricordato l’impegno deliberato nella Mozione consiliare approvata all'unanimità, nel gennaio 2021, dal Consiglio regionale del Molise, nel quale sono state inserite le priorità riguardanti gli studi e gli interventi da realizzare, prima di poter procedere a nuove intese con la Regione Puglia, in ossequio al principio di sussidiarietà.

In particolare, nel corso del mio breve intervento, ho tenuto a sottolineare come sia indispensabile affidare ai Consorzi di Bonifica di Termoli e Larino un ruolo centrale, rispetto alle concessioni idroelettriche tutt’ora in essere e anche autorizzarne di nuove, sulle infrastrutture in costruzione, altrimenti sarà difficile poter risanare i debiti milionari (oltre i 15 milioni di euro) accumulati dai due Enti regionali molisani.

Questa riunione, che ho contribuito ad organizzare insieme alla collega Patrizia Manzo e alla senatrice Gisella Naturale (Capogruppo M5S in Commissione Agricoltura del Senato) si è rivelata, quindi, molto utile per analizzare lo stato dell'arte e i possibili interventi e approfondimenti che dovranno essere avviati.

La riunione, in sintesi, può essere intesa come un ottimo punto di partenza per una nuova governance legata alle acque.

L'Autorità di Bacino, infatti, si è anche resa disponibile in raccordo con le due regioni a poter coordinare un'attenta analisi di monitoraggio e controllo, per proporre un Piano strategico operativo sulla tematica, a stretto giro, non più tardi del prossimo anno.