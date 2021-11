TERMOLI. È venuto a mancare ieri all'età di 94 anni, presso la casa di riposo Opera Serena, Giuseppe Sciarretta.

Persona molto conosciuta a Termoli, agricoltore, nella sua vita lavorativa è stato il fattore di grande esperienza nelle terre di don Ciccio Petti.

Da qualche anno aveva accusato problemi di salute e viveva sempre circondato da cure e affetto presso la struttura di riposo per anziani Opera Serena, dove riceveva soventi visite del fratello Franco e dei nipoti, in particolare di Giovanni.

Chi vi scrive lo ha conosciuto ed è stata subito empatia, lui amava il gioco del calcio, era un gran tifoso del Termoli Calcio ed era presente al Cannarsa ogniqualvolta la squadra giallorossa scendeva in campo.

Quando la squadra giocava in trasferta e m'incontrava subito ci chiedeva cosa avesse fatto la sua squadra e sorrideva in caso di vittoria.

Uomo tutto di un pezzo, ma genuino e semplice come la sua professione onorevole di agricoltore, portata avanti tutta la vita con passione e tanti sacrifici.

A Peppino come era conosciuto va il nostro saluto e una preghiera per questo suo ultimo viaggio intrapreso lui che ha lasciato in chi lo ha amaro, apprezzato e conosciuto: una traccia indelebile.

Ciao Peppì.

I funerali questa mattina, alle 10.30, presso la chiesa di San Timoteo, partendo dalla casa funeraria Jovine in via Egadi 7.