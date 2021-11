TERMOLI-LARINO. Si terrà dall’8 al 14 novembre 2021 la quarta edizione della Settimana del Povero promossa dalla Caritas diocesana di Termoli – Larino per riflettere sul tema proposto da Papa Francesco nel Messaggio per la quinta Giornata mondiale dei Poveri “I poveri li avete sempre con voi”. L’iniziativa ha come obiettivo quello di riflettere sulla fraternità e sulle responsabilità di ognuno di noi nella cura delle relazioni con l’altro, in particolar modo con i più poveri. Destinatari della proposta sono gli studenti degli istituti superiori della diocesi che avranno modo di incontrare on line i membri dell’equipe della Caritas diocesana per avviare un percorso di approfondimento sul tema delle povertà. Durante gli incontri verrà presentata l’esperienza dell’emporio “Ti senghè”, il minimarket della solidarietà promosso dalla diocesi di Termoli – Larino che consente alle famiglie in difficoltà di fare la spesa gratuitamente con una tessera punti. Gli studenti potranno anche scegliere se aderire alla campagna “Adotta uno scaffale” per rifornire mensilmente uno scaffale dell’emporio.

La Caritas diocesana, inoltre, sostiene la campagna promossa da Caritas Italiana e Focsiv “Insieme per gli ultimi” che sottolinea le conseguenze socio – economiche della pandemia: 811 milioni di persone, un decimo della popolazione mondiale, è sottoalimentato; 47 milioni di donne sono cadute sotto la soglia della povertà; 150 milioni di nuovi poveri nel 2020; 10 milioni di bambini non sono rientrati a scuola aggiungendosi ai 258 milioni che già non la frequentavano; 35 milioni di persone in più si trovano in una condizione di povertà lavorativa. Per sostenere queste situazioni è stata lanciata una raccolta fondi a cui si può contribuire fino al 14 novembre donando al 45580 con un SMS da 2 euro da cellulare personale WINDTRE, TIM, Vodafone, Iliad, Postemobile, Coop Voce, Tiscali oppure 5 o 10 euro da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali e 5 euro con chiamata da rete fissa, da TWT, Convergenze, Postemobile. Venerdì 12 novembre andrà invece in onda su Tv2000 e RadioinBlu2000 una maratona televisiva che metterà al centro il tema della povertà e delle sue conseguenze.