Termoli 2016 infila il tris sul neutro di Montenero battendo il Trivento 2-1

TERMOLI. Terza vittoria consecutiva per il Termoli 2016, che ha battuto allo stadio De Sanctis di Montenero di Bisaccia (campo neutro per via dei lavori di semina allo stadio Cannarsa) il Trivento per 2-1, grazie ai gol messi a segno da Impicciatore e Di Biase, dopo l’1-1 momentaneo realizzato da Berardini per gli ospiti.

Con questa bella e importante vittoria, il Termoli 2016 evita stacca il Trivento di 5 punti e raggiunge momentaneamente il quarto posto a quota 18.