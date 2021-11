CAMPOBASSO. «Stamane ho portato i saluti della Regione Molise alla Conferenza annuale del Cim (Confederazione Italiani del Mondo), organizzato da Molise Food, con Focus di Pensiero sul Made in Italy.

Con me, in sala, tanti amici molisani e non. E' stato un bell'abbraccio digitale anche con i 10mila italiani all'estero che seguivano i lavori in diretta dall'Australia, dall' Argentina, dal Brasile, dal Canada agli Usa etc..

Nel mio intervento ho parlato di ambiente, di turismo, di prodotti di qualità e della assoluta necessità di sviluppare reti digitali e collegamenti stradali e ferroviari fondamentali per rendere attrattivo il nostro Molise e far ripartire lavoro e sviluppo economico.

Dobbiamo riuscire fare sistema anche con le nostre Comunità all'estero che ben sono predisposte ad investire in Italia e anche in Molise, dove conservano tante proprietà e affetti».

Lo ha reso noto il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vittorio Nola.