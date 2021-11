Italiangas Air Basket Termoli cerca la prima vittoria nel derby molisano a Isernia

TERMOLI. Trasferta in terra isernina per l’Italiangas Air Basket Termoli, reduce da tre sconfitte di fila nelle prime tre giornate del campionato di serie C Gold contro altrettante formazioni abruzzesi.

I ragazzi di coach Mike Del Vecchio sono ancora al palo, nonostante qualche incoraggiante segnale, purtroppo non sono arrivati punti e questo non fa stare allegri.

Oggi si gioca il derby con la New Fortitudo Isernia che su tre partite una l’ha vinta, sarebbe sfizioso che proprio domenica arrivassero i primi 2 punti proprio nella sfida tutta molisana.