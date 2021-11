VASTO. Si è svolto questo pomeriggio l'ultimo saluto a Mario Cupaiolo, il camionista in pensione morto in seguito ad un tragico incidente stradale mentre stava percorrendo la Statale 16 in territorio di San Salvo (Leggi).

I funerali si sono tenuti alle 15 presso la chiesa di San Paolo a Vasto. Tra i presenti al rito funebre anche il Sindaco di Vasto Francesco Menna che lo ha ricordato così: "Una brava persona, un lavoratore che amava la famiglia e i figli".

Nel pomeriggio di venerdì è stata eseguita l'autopsia sul corpo del 63enne che ha stabilito a che a causare il decesso è stato un politrauma (Leggi), poi la salma è stata restituita alla famiglia per le esequie.