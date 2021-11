Derby amaro: Italiangas Air Basket Termoli battuta 61-49 a Isernia

TERMOLI. Non ingrana la quarta l'Italiangas Air Basket Termoli, o meglio, la ingrana, ma la quarta sconfitta di fila dall'inizio del campionato di Serie C Gold. Nemmeno a Isernia, dopo tre sconfitte con quintetti abruzzesi, i ragazzi di coach Mike Del Vecchio sono riusciti a macinare i primi punti. Partita persa 61-49 sul parquet pentro, nonostante siano stati in vantaggi a lungo i cestisti termolesi.