Cittadinanzattiva e l’importanza del medico, figura di fiducia del cittadino-paziente

CAMPOBASSO. “E’ fondamentale riuscire a raggiungere un’alta adesione vaccinale, certamente contro il covid, ma anche contro patologie pericolose e potenzialmente invalidanti, se non letali, come l’influenza, la polmonite o l’herpes zoster. Queste patologie si possono e si devono prevenire grazie ai vaccini, che sono sicuri ed efficaci. Abbassare la guardia sarebbe una grave errore”. Battaglia comune tra la FIMMG e Cittadinanzattiva che ha come obiettivo quello di favorire una piena informazione e consapevolezza della popolazione sull’importanza dei vaccini ed incrementare in questo modo l’adesione alle campagne vaccinali in corso.

La figura del medico, quale componente di prossimità dei servizi, della personalizzazione della cura e del rapporto di umanizzazione, ci ha dimostrato dalla pandemia come sia fondamentale.

Le dichiarazioni del primario del nosocomio molisano, risultano molto preoccupanti e richiedono una riflessione,

dichiara Jula Papa Segretaria Regionale di Cittadinanzattiva Molise, perché contrarie a tutti quegli obblighi, di chi per scelta svolge un lavoro fondamentale sul territorio, e di cui il paziente/cittadino si affida, sulla base della fiducia, a farsi curare.

Non bastano però sole le cure per riconoscersi come “medico” e figura di riferimento del paziente/cittadino, ma è anche necessario adottare tutti quei comportamenti di sicurezza per garantire la salute all’interno di un ospedale, da sempre vigenti e a prescindere dalle norme COVID, comportamenti che fanno parte di una dote di educazione e rispetto per tutti coloro che quotidianamente frequentano un Ospedale.

Siamo certi che presto vengano garantite tutte le misure di sicurezza e che continui a crescere la consapevolezza dei cittadini sull’efficacia dei vaccini.