“La Gratitira–una storia arbëreshë”: Alta Marea al Teatro Savoia

TERMOLI. Già nota per il festival di cinema e arte nel Borgo antico di Termoli, l’Associazione Culturale Alta Marea, torna con delle preziose novità per la stagione invernale 2021, che mirano a rivitalizzare il territorio termolese ed a creare un’offerta culturale pressoché assente. Alta Marea vuole essere un crocevia di cultura. Proprio per questo, l’associazione culturale ha deciso di offrire ai cittadini termolesi la possibilità di raggiungere gratuitamente il Teatro Savoia di Campobasso per prendere parte allo spettacolo: “La Gratitira – una storia arbëreshë”, scritto da Carol Guarascio, Antonio De Gregorio e Marco Caldoro, con regia di Antonio De Gregorio. Il cast è formato da Marco Caldoro, Giada Di Palma, Barbara Petti ed Erika Petti. Con musiche di Giuseppe Spedino Moffa e orchestra formata da Vittorio Sabelli, Marco Molino, Manuel Petti, Lorenzo Mastrogiuseppe e Giuseppe Spedino Moffa. Spettacolo prodotto nell’ambito di Aida Adriatic Identity through Development of Arts, progetto co-finanziato da European Union under the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA II) Interreg IPA – CBC Italy – Albania – Montenegro.

Sarà possibile prenotare il proprio posto sul pullman e a teatro chiamando il numero 331 566 3666, oppure scrivendo in DM sui social dell’associazione o inviando un e-mail all’indirizzo info@altamareafestival.it.

Lo spettacolo sarà presentato in conferenza stampa alle ore 10.30 presso l’ufficio cultura di Termoli, in Belvedere alla Torretta, in cui si discuterà di questa importante iniziativa e di una novità molto interessante per il tessuto culturale termolese. Interverranno il Presidente dell’Associazione Ettore Fabrizio, il regista Antonio De Gregorio, l’attore Marco Caldoro e l’Assessore alla Cultura del Comune di Termoli, Michele Barile.