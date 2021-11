Il futuro dell’ospedale San Timoteo: focus della minoranza mercoledì 10 novembre

TERMOLI. È convocata per mercoledì 10 novembre 2021 alle ore 10,30 a Termoli, in Via Adriatica 31A (sede del M5S), la conferenza stampa "Il futuro dell'ospedale San Timoteo di Termoli", a seguito del consiglio monotematico tenutosi lo scorso 4 novembre, organizzata dalle opposizioni del Consiglio Comunale (Partito Democratico, Votaxte, Movimento 5 stelle e Rete della sinistra). Si invita la stampa a partecipare.