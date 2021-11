Pubblicato dall’Ats di Campobasso l’avviso per i tirocini di inclusione sociale

CAMPOBASSO. L'Ambito Territoriale Sociale di Campobasso ha pubblicato sull’Albo Pretorio del sito web del Comune di Campobasso e sul suo sito web, l'AVVISO PUBBLICO per l’individuazione di potenziali destinatari dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione da svolgersi presso i comuni dell’Area Urbana di CAMPOBASSO (Campobasso, Ferrazzano e Ripalimosani) nell’ambito dell’igiene urbana e ambientale, verde pubblico e attività manutentive.

L’Azione è rivolta a persone in condizione di temporanea difficoltà socio-economica mediante, appunto, l'erogazione di Tirocini di Inclusione Sociale (ai sensi della DGR 487 “Approvazione direttiva regionale attuativa delle linee guida in materia di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione” del 11/12/2019 e dell’Accordo del 22 gennaio 2015, repertorio atti n. 7/CSR, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante: “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”, recepito con deliberazione di Giunta regionale n. 105/2016).

Il Tirocinio è una iniziativa sociale che permette ai soggetti svantaggiati di realizzare un percorso atto a favorire l’autostima e l’apprendimento/potenziamento di nuove e specifiche competenze formative per l’inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro.

Il Tirocinio sarà articolato in tre parti:

1) Formativa. Formazione preliminare di base in materia di sicurezza del lavoro e formazione specifica sulle attività oggetto del tirocinio.

2) Pratica. I beneficiari svolgeranno servizio sui territori comunali individuati, nell’ambito di un progetto di lavoro di pubblica utilità nei settori definiti.

3) Assistenziale. Tutti i candidati riceveranno durante il periodo del tirocinio un compenso forfettario onnicomprensivo a titolo di sussidio.

L’Autorità Urbana di Campobasso ha individuato nell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso il Soggetto Promotore dei percorsi di Tirocinio. L’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, per il tramite del POR FESR FSE MOLISE 2014/2020 - Azione 10) 7.2.1/1 dell’Area Urbana di Campobasso, finanzia così la realizzazione di n. 84 tirocini, della durata di 12 mesi, in favore dei soggetti indicati quali destinatari dell’Avviso e secondo le modalità indicate nell'Avviso.

Tali Tirocini possono svolgersi esclusivamente presso i comuni (Soggetti Ospitanti) dell’Area Urbana di Campobasso, ossia: Campobasso, Ferrazzano e Ripalimosani.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 12:00 del 9 dicembre 2021.

La domanda, per la graduatoria “ordinari – cittadinanza italiana o comunitaria”, dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente la piattaforma web dedicata collegandosi al seguente link:

https://ambitosocialecb.sicare.it/sicare/domandaonline.php?_alias=ordinari

La domanda, per la graduatoria “migranti – cittadinanza extracomunitaria”, dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente la piattaforma web dedicata collegandosi al seguente link:

https://ambitosocialecb.sicare.it/sicare/domandaonline.php?_alias=extra