PESCOLANCIANO. “La mia vita al tempo del Covid-19” è il titolo dell’opera letteraria realizzata dal concorso nazionale di poesia e racconti, edito dalle associazioni “Terra Tricolore” e “Diritti Cittadinanza” che verrà presentato venerdì 12 novembre nella Sala “Taverna del Duca”, piazza Garibaldi, a Pescolanciano, in provincia di Isernia.

Il volume raccoglie centinaia di significative testimonianze, con la prefazione del professore Michele Mirabella, regista, professore universitario e presentatore di “Elisir”, in onda tutti i giorni su Rai3.

Raccontare, in versi o in prosa, l’esperienza vissuta, direttamente o indirettamente, durante il periodo del virus – ricordano i coordinatori del concorso, la dott.ssa Simonetta D’Onofrio (Diritti Cittadinanza) e il dott. Silvio Rossi (Terra Tricolore) – significa rimettere insieme la propria esistenza; raccontare ansie, dolori, preoccupazioni. Crediamo che conoscere meglio il nostro passato sia un passo fondamentale verso una maggiore consapevolezza, nonché un antidoto a molte delle nostre paure.

Alla presentazione, moderata dalla dott.ssa Simonetta D’Onofrio e dal dott. Silvio Rossi, prenderanno parte oltre agli autori molisani, che leggeranno le loro opere, anche varie personalità politiche e accademiche.

L’evento ha ricevuto il patrocinio del comune di Pescolanciano, rappresentato dal sindaco Manolo Sacco e dalla Regione Molise, con la presenza dell’assessore alla Cultura, ing. Vincenzo Cotugno.

L’evento è aperto a tutti e sarà possibile degustare prodotti locali che hanno la produzione in Molise, come il cioccolato Papa Confetti, azienda leader nel mondo dolciario e la birra artigianale prodotta dal birrificio artigianale “La Fucina”, con sede a Pescolanciano, realtà consolidata in tutta Italia che ha ricevuto diversi riconoscimenti nel campo. Il ricavato della vendita del libro sarà devoluto in beneficienza.